Nieuwe aanvraag voor windmolens, maar dan 10 meter lager AMK

24 september 2019

11u14 0 Zandhoven Een nieuwe saga in het windmolenverhaal: na een vernietiging van de vergunning voor de windmolens komt W-Kracht met een nieuwe aanvraag. Het gaat opnieuw over de bouw van twee windmolens, maar dan 10 meter lager. Ook de 888 bezwaarschriften van het actiecomité tegen de windmolens tellen niet meer.

Het verhaal rond de windmolens die aan het Albertkanaal langs Waterschap in Viersel en Bisschoppenhof in Massenhoven zouden komen, is nog niet gedaan. Na een negatief advies van de provincie, de gemeente en het gewest, 888 bezwaarschriften van inwoners tegen de plannen, en een vernietiging van de vergunning voor de windmolens door de Raad voor Vergunningsbetwisting, komt de firma W-Kracht met een nieuwe aanvraag voor omgevingsvergunning. Deze keer is de aanvraag opnieuw voor twee windmolens, maar dan 10 meter lager dan de 150 meter die eerst gepland stond. Dat wil zeggen dat er opnieuw adviezen moeten worden uitgebracht, met een nieuw openbaar onderzoek dat loopt tot 11 oktober. Ook de 888 bezwaarschriften tellen niet meer. De gemeente zal bij haar standpunt blijven en een nieuw negatief advies uitbrengen, het blijft afwachten of de windmolens een vergunning krijgen of niet.