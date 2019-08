Nieuw Zandhovens biertje beleeft vuurdoop op Bal Musikal Annelin Marien

22 augustus 2019

16u28 0 Zandhoven Op zaterdag 24 augustus kan je op Bal Musikal een kersvers Zandhovens biertje drinken. Brouwerij Pirlot lanceert namelijk zijn nieuwe pils ‘Pirlot’.

Brouwerij Pirlot in Zandhoven werd dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Eind vorig jaar nam Pirlot de Serafijn Bieren van brouwerij Achilles uit Itegem over, en werd voor Pirlot een nieuwe look gecreëerd, met een restyling van de brouwerij, een nieuw logo en etiketten. “En daar hoort ook een nieuw biertje bij!”, zegt Guy Pirlot, eigenaar van de brouwerij. “Het is een pils, 5% alcohol, die ook gemakkelijk uit een flesje gedronken kan worden. En dat kan zaterdag voor de eerste keer, op Bal Musikal. Daar stellen we ons nieuw bier aan het publiek voor.”

Brouwerij Pirlot, vroeger nog ‘Kempisch Vuur’ genaamd, had al een 15-tal biertjes, en daar komt nu nog een golden ale bij. “Die hadden we nog niet in het gamma.”, zegt Guy. De Proeverij, het proeflokaal van de brouwerij, organiseert zaterdag voor de tweede keer Bal Musikal, het festival waar je het nieuwe biertje kan proeven. Naast bier vind je er ook foodtrucks, cocktails, en heel wat muzikale omkadering, vanaf 15 uur.