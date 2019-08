Niels Willems (23) uit Viersel wordt Europees kampioen Freestyle jetskiën Annelin Marien

13u59 3 Zandhoven Op het EK Freestyle jetskiën in Parijs pakte Niels Willems uit Viersel zondag de kampioenstitel. Na twee keer vice-kampioen te worden in 2014 en 2015 maakt de 23-jarige nu zijn droom waar door het goud binnen te halen. Een jongensdroom voor Niels, die nog altijd traint bij de Vierselse Waterski Club.

Niels Willems won al enkele keren het Belgisch kampioenschap Freestyle jetskiën, maar zondag won hij voor de eerste keer het Europese kampioenschap in Parijs. Hij nam het in de finale op tegen twee Britten, een Pool en een Fransman, en kon de beker mee naar huis nemen. Na twee keer net naast de titel te hebben gegrepen in 2014 en 2015, laste hij een break in van drie jaar om zich volledig te kunnen voorbereiden op zijn comeback, en dat heeft geloond.

Spectaculaire show

Bij jetski heb je twee grote categorieën, racen en freestyle. Bij de race gaat het om snelheid, bij freestyle worden er door een jury punten gegeven op bepaalde onderdelen zoals moeilijkheidsgraad en afwerking. In een zo spectaculair mogelijke show van twee minuten lieten de deelnemers het beste van zichzelf zien, met 360's, backflips, enzovoort. Niels Willems, aangesloten bij de Vierselse Waterski Club, werd de beste bevonden door de jury. “Voor mij is dit absoluut een jongensdroom!”, zegt Niels. “Al mijn hele leven lang ben ik gepassioneerd door jetski, en ik heb hier ook veel voor opgegeven. Ik ben nog maar 23 en ik mag het nu opnemen tegen jetskipiloten naar wie ik vroeger enorm opkeek. Dat ik daar nu mee mag varen, is echt wel speciaal, iets wat ik altijd al wilde bereiken.”

Wereldkampioenschap

Bekroond worden tot Europees kampioen opent verschillende deuren voor Niels. “Vooral qua sponsorcontracten geeft zo’n titel mogelijkheden. En in het wereldje word ik nu ook wel aanzien als iemand die iets bereikt heeft. Ik ben onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst in Rusland voor de beste jetskipiloten ter wereld, en ik ga me ook voor het wereldkampioenschap voorbereiden. Binnen de jetskiwereld heeft deze titel echt wel iets te betekenen. Maar het is niet zoals bij voetbal dat ik van mijn prijzengeld kan leven. Om rond te komen geef ik nog lessen, ik ben sportinstructeur en geef bijvoorbeeld ook quadlessen, en ook met shows verdien ik geld. Maar enkel van het prijzengeld van wedstrijden kan ik niet leven.”

Niels traint nog altijd in de Vierselse Waterski Club, waar hij ook jetski-instructeur is. Daarnaast is hij competitief gezien aangesloten bij een Frans team, zijn hoofdsponsor. “Zij bouwen mijn jetski, ik ben nu fabriekspiloot voor dat bedrijf. Maar ik vaar wel nog steeds onder de Belgische vlag, dus mijn overwinning is onder mijn eigen Belgische nationaliteit.” Proficiat Niels!

Je kan Niels volgen op instagram: @nielswillems