Na 'foutje' in de boekhouding: gemeente schiet LRV De Dennenruiters 51.000 euro voor

21 februari 2020

15u08 0 Zandhoven De bouw van de nieuwe binnenrijpiste en cafetaria op de terreinen van paardenclub LRV Dennenruiters in Pulderbos krijgt nog een staartje. Het project werd in 2016 afgerond, maar door een foutje in de boekhouding moet LRV Dennenruiters nu nog 39.000 euro btw en zo’n 11.000 euro boete betalen. De gemeente schiet die 51.000 euro voor, “want het is niet de bedoeling dat de Dennenruiters de boeken moeten toedoen.”

De Dennenruiters kregen voor het project in 2016 al een een renteloze lening van 200.000 euro van de gemeente Zandhoven. Die lening wordt nu verhoogd met 51.000 euro. Toen de btw-controle kwam, bleek dat de club btw moest betalen op de rijpiste. “Voor de cafetaria kunnen de Dennenruiters de btw recupereren, omdat je daar inkomsten uit kan halen, maar op de rijpiste moeten ze wel btw betalen. Dat hadden de Dennenruiters over het hoofd gezien”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). Gevolg: de Dennenruiters moeten nog 39.000 euro btw betalen, en 11.000 euro boete. De Dennenruiters hadden al een lening bij de gemeente die ze over 30 jaar tijd terugbetalen, en daar wordt nu nog 51.000 euro bijgeteld.

“We staan hier natuurlijk niet voor te springen, maar de Dennenruiters moeten uiteraard blijven bestaan”, zegt de burgemeester. “De piste en de cafetaria zijn er nu, de boeken toedoen is geen optie. Je kan een club niet verloren laten gaan door één vergissing.”

