Na een jaartje pauze is het pompoensnijden weer terug AMK

31 oktober 2019

18u58 0 Zandhoven Op Halloween organiseerde KWB Pulle een workshop ‘pompoensnijden’. Een paar kinderen leefde zich uit door enge gezichten uit te snijden in een pompoen. KWB Pulle organiseert het pompoensnijden al sinds 2015, met vorig jaar een jaartje pauze.

In de parochiezaal in Pulle kleurde het vandaag vrolijk oranje: KWB Pulle organiseerde zoals elk jaar een cursus pompoensnijden. Vorig jaar kon het pompoensnijden jammer genoeg niet doorgaan, wegens te weinig pompoenen. Willy Jacobs van KWB Pulle: “Het weer was vorig jaar niet goed voor de pompoenen, dus waren er niet genoeg om de cursus te organiseren. Gelukkig hebben we dit jaar weer veel pompoenen gekregen van buurtbewoners om ons op uit te leven!”

De kinderen gingen aan de slag met sjablonen van griezelige halloweenfiguurtjes. Die prikten ze uit de pompoen, en na het uithollen, konden ze hun eigen griezelige pompoen mee naar huis nemen om er een kaarsje in te zetten.