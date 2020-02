N-VA Zandhoven wil ceremonie voor succesvolle inburgeraar, gemeenteraad is tegen Annelin Marien

24 februari 2020

12u07 0 Zandhoven Op de gemeenteraad vorige week stelde N-VA Zandhoven voor een ceremonie in te voeren voor de succesvolle inburgeraar. Zo willen ze nieuwe Vlamingen in de kijker zetten. De gemeenteraad stemde tegen, “want wat is het nut van integratie als we hen als vreemde eend blijven zien?”

Monique Suls (N-VA) vroeg in naam van haar partij op de gemeenteraad om een ceremonie in te voeren voor de succesvolle inburgeraar. “We willen deze nieuwe Vlamingen die hun inburgeringsattest behalen in de kijker zetten tijdens een officieel moment. Zo willen we hen meer visibiliteit geven, en er extra toe aanzetten om deel te nemen aan de samenleving.”

Mieke Maes (CD&V), schepen van Sociaal Beleid, is daar niet voor te vinden. “Zo’n inburgeringsceremonie wordt vooral in steden gedaan. In een gemeente als Zandhoven blijven vluchtelingen vaak maar een korte tijd, dus er zijn niet zo heel veel mensen die hier het inburgeringstraject afronden”, aldus Maes. “Daarbij nodigen we elke nieuwe inwoner al uit op ons jaarlijks ontbijt, ongeacht de origine. Elke inwoner behaalt weleens een diploma waar ze hard voor hebben moeten werken, we nodigen hen toch ook niet telkens uit? We willen geen verschil maken tussen inwoners, want waar is het nut van integratie gebleven als we hen als vreemde eend blijven zien?” De gemeenteraad stemde tegen.