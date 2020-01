N-VA Zandhoven vraagt hondenlosloopzone AMK

24 januari 2020

12u14 0 Zandhoven Op de gemeenteraad donderdagavond opperde raadslid Marijke Lambrechts (N-VA) voor een hondenlosloopzone in elke deelgemeente van Zandhoven. Zo'n hondenweide zou een oplossing zijn voor eigenaars van een hond die geen tuin ter beschikking hebben. Waar die hondenweides zouden komen, moet nog bekeken worden.

“Er komen steeds meer appartementen in Zandhoven waar veel mensen een trouwe viervoeter hebben", aldus Marijke Lambrechts (N-VA). “Die bewoners hebben geen tuin, een hondenweide zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Hondeneigenaars vinden het ook belangrijk om er sociaal contact te hebben, dus zouden we er ook zitbanken willen plaatsen.” N-VA zou willen beginnen met een hondenlosloopzone in Zandhoven, en als dat nuttig blijkt, uitbreiden naar een hondenweide in elke deelgemeente. Waar die zone in Zandhoven juist zouden moeten komen, moest N-VA nog eens bekijken.

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) is op zich niet tegen het idee, maar vraagt wel om met concrete voorstellen te komen vooraleer hierover een beslissing kan worden genomen. “In Zoersel was de opening van de hondenlosloopzone namelijk één in mineur”, zegt hij. “Wij willen zeker meegaan in het verhaal, maar ik vraag wel aan N-VA dat ze een concrete, geschikte plaats voorstellen, waar bijvoorbeeld geen kinderen spelen, en dat op een van de volgende gemeenteraden voor te stellen.”