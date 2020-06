N-VA Zandhoven trakteert personeel woonzorgcentra Pniël en Onze-Lieve-Vrouw van Troost op cake AMK

18 juni 2020

11u02 0 Zandhoven Met een zelfgemaakt stukje cake bedankten Jong N-VA en N-VA Zandhoven het zorgpersoneel van de woonzorgcentra Pniël en Onze-Lieve-Vrouw van Troost. “Het zorgpersoneel heeft er enorm moeilijke weken opzitten. We willen hen laten weten dat onze afdelingen als één blok achter hen staan.”

Jong N-VA-ondervoorzitter Aron Sempels licht toe: “We speelden met het idee om zelf onze handen uit de mouwen te steken en cake te bakken voor het personeel in onze woonzorgcentra, om hen te bedanken voor hun inzet van de afgelopen maanden. Het moederbestuur sprong graag mee op de kar en in een mum van tijd hadden we heel wat ‘cakebakkers’ bij elkaar die ons zorgpersoneel een hart onder de riem wilden steken.”

“Ons land werd zwaar getroffen door de coronacrisis, maar de zorgcentra nog het meest”, zegt voorzitter Dieter Stulens. “Gelukkig kunnen ze in onze mooie gemeente rekenen op fantastisch zorgpersoneel dat dagelijks hemel en aarde verzet voor de bewoners. Als N-VA Zandhoven zijn we hen enorm dankbaar.”