Molen Pulderbos te bezichtigen tijdens Provinciale Molendag Annelin Marien

23 augustus 2019

Deze zondag, 25 augustus, is het de Provinciale Molendag, waarop meer dan 20 molens in de provincie Antwerpen gratis de deuren openzetten voor publiek. Dankzij de vrijwillige molenaars kan je het erfgoed in volle werking zien. Ook de molen op de Molenheide in Pulderbos is zondag te bezichtigen.

Paul De Bie van de Molenkring vertelt: “De molen in Pulderbos is sowieso elke zondag open, omdat er elke zondag meel wordt gemalen, als er wind is tenminste. Wij doen dus automatisch mee aan de provinciale Molendag. Van twee tot zes uur is de molenaar, Ludwig Lenaerts, daar aan het werk, maar hij kan natuurlijk ook even tijd maken voor mensen die geïnteresseerd zijn, om hen even rond te leiden. Dat doet hij op andere zondagen ook weleens.”

Tijdens de Molenfeesten in het weekend van 13, 14 en 15 september zijn er ook allerlei activiteiten rond de molen van Pulderbos, waaronder een sjotterkastoernooi, een lichtjeswandeling, een molenmis en allerlei volksspelen.