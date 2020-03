Miss België komt naar modeshow van Aura in Massenhoven Annelin Marien

05 maart 2020

16u05 0 Zandhoven Hoog bezoek tijdens de jaarlijkse modeshow van kledingzaak Aura uit Massenhoven: de nieuwe Miss België, Celine Van Ouytsel, zal er de lente- en zomercollectie showen op de catwalk. Aura organiseert dit weekend al haar tiende modeshow.

Dameskledingzaak Aura uit Massenhoven (Liersebaan 293) organiseert jaarlijks twee gratis modeshows om de nieuwe collecties te lanceren. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart zal een team van professionele modellen de catwalk sieren en de nieuwe lente- en zomercollectie tonen. Daarbij ook kersvers Miss België Celine Van Ouytsel uit Herentals, die op zaterdag de revue passeert.

Het is al de tiende editie van de modeshows van Aura, en het evenement is gratis. De plaatsen zijn wel beperkt, dus wie erbij wil zijn op vrijdag of zaterdag om 19 uur kan zich inschrijven door te bellen naar 03 293 77 33 of mailen naar info@aurafashion.be.