Minister weigert vergunning voor omstreden kalverstal in Pulle AMK

04 februari 2020

13u28 0 Zandhoven Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft geen vergunning toegekend aan de geplande kalverstal in Pulle. Landbouwbedrijf lv KVH Jacobs vroeg in 2018 een vergunning aan voor de bouw van een stal voor 834 dieren in de Fatimalaan, maar dat zagen veel omwonenden niet zitten.

Eind 2018 raakte bekend dat KVH Jacobs uit Broechem een omgevingsvergunning had aangevraagd voor het bouwen van een kalverstal met inpandige woning in de Fatimalaan in Pulle. De gemeente Zandhoven adviseerde negatief, maar de provincie keurde de bouw van de stal toch gedeeltelijk goed, tot onvrede van de omwonenden. Zij hadden namelijk 44 bezwaarschriften ingediend tegen de stal, na een informatieavond in de kantine van KFC Pulle. De omwonenden vreesden voor geurhinder, het verlies van het open landschap en waardeverlies van hun woningen. Maar ook KVH Jacobs was niet tevreden, want de stal mocht dan wel gebouwd worden, maar de bouw van zijn inpandige woning werd geweigerd.

Vandaag raakte bekend dat de kalverstal en de inpandige woning ook in beroep geen vergunning krijgen. N-VA-gemeenteraadslid Tom Van Bergen licht de motivering van de minister toe: “Enerzijds is het aspect geurhinder in het dossier onvoldoende onderzocht. Anderzijds wordt ook negatief advies gegeven voor de bouw van de inpandige bedrijfswoning. Aangezien de aanvraag voor de woning één en ondeelbaar is met de aanvraag voor de kalverstal — het ene kan met andere woorden niet losgekoppeld worden van het andere — krijgt het volledige dossier geen groen licht.”