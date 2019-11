Melis (33) raakte zelf haar kindje kwijt, maar organiseert nu feestweekend ten voordele van Berrefonds Annelin Marien

13 november 2019

17u00 1 Zandhoven Melis Leysen (33) uit Zandhoven organiseert komend weekend een feestweekend, onder de naam ‘To the stars and back’. Dat doet ze ten voordele van het Berrefonds, in het kader van de Warmste Week. Het Berrefonds steunt ouders die te maken kregen met het verlies van een kindje: Melis moest eind vorig jaar zelf haar zoontje Roan afgeven na 21 weken zwangerschap.

‘To the stars and back’: zo heet het benefietweekend dat Melis organiseert. Zondag wordt er in de parochiezaal een luxe ontbijtbuffet klaargezet, en feestzaal De Populier in Zandhoven is vrijdag het decor van ‘de warmste avond’. Op het benefietfeest kan jong én oud de benen komen strekken op muziek van Bass Dictators, Pat-B, Dark-E, Akyra, Partyshakerz en Lethal Ace. “Ik heb hen mijn verhaal verteld, en zij wilden graag komen spelen ten voordele van het Berrefonds”, vertelt Melis. De organisatrice verloor namelijk haar zoontje in december vorig jaar, en ze vond rust bij het Berrefonds.

Sterrenkindje

Het Berrefonds biedt met een herinneringskoffertje, koesterkoffer, praatgroepen en nazorg steun op maat aan de ouders, broers en zussen die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje. “Ik ben zelf in december mijn zoontje verloren, toen ik 21 weken zwanger was. In het begin was ik nogal op mezelf gesteld, en wilde ik mijn verlies in intieme kring verwerken. Toen een van mijn goede vriendinnen ook haar dochter moest afgeven in januari, zijn we dan toch samen naar het Berrefonds getrokken. Ik wist niet of ik wel in aanmerking kwam, want er speelt nog te vaak een taboe rond sterrenkindjes (kindjes die doodgeboren worden, red.), in hoeverre zij een ‘echt kindje’ genoemd kunnen worden. Maar het Berrefonds stond zonder twijfel paraat voor mij, en dat vind ik enorm mooi van hen.”

Er speelt nog te vaak een taboe rond sterrenkindjes. Melis Leysen

Het Berrefonds werkt volledig op vrijwilligers en sponsoring, dus besloot Melis in het kader van de Warmste Week een feestweekend te organiseren, waarvan alle opbrengsten naar het Berrefonds gaan. “Ik heb zelf 17 jaar horeca-ervaring, en ook al werk ik al even niet meer in de horeca, ik wilde mijn hebben en kunnen op dat vlak nog eens uit de kast halen voor het Berrefonds. Rond de Warmste Week is er ook altijd veel commotie en een samenhorigheidsgevoel, dus ik hoop dat Zandhovenaars dat samenhorigheidsgevoel zullen tonen dit weekend!”

Tickets voor de Warmste Avond kan je voor 17 euro aanschaffen op www.eventbrite.com, aan de kassa betaal je 20 euro. Wie liever iets komt eten dan te dansen, kan op zondag in de parochiezaal van Zandhoven komen genieten van een luxe ontbijtbuffet voor 17 euro per persoon. Er wordt ook een prijzenbingo en tombola georganiseerd.