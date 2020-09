Mediteren in het Bautersemhof: Donatienne organiseert ‘Bosbaden’ Annelin Marien

28 september 2020

17u58 1 Zandhoven Volledig tot rust komen in de prachtige natuur van domein Bautersemhof in Zandhoven: dat wil initiatiefneemster Donatienne Dierckx-de Borman bereiken met haar ‘bosbaden’. In oktober organiseert ze enkele intieme momenten in het bos: “Mensen zijn hun band met de natuur kwijt en die wil ik terug geven”, legt Donatienne uit.

Donatienne is afkomstig uit Brussel, maar woont en werkt in Turnhout. Wanneer ze vanuit de Kempen richting de hoofdstad rijdt, passeert ze in Zandhoven en het Bautersemhof trok haar aandacht. “Een vriendin bracht me in contact met Elisabeth Ryelandt, de eigenares van het domein. Zij heeft er momenteel een expositie lopen", vertelt Donatienne. “Ik ben eens gaan kijken en vond het domein meteen prachtig: het is er rustig, met hoge bomen, maar ook meer dan vijfhonderd verschillende soorten planten. Het heeft paden, maar je kunt ook daarbuiten wandelen.”

Meditatie

Perfect voor een ‘bosbad’ dus, want Donatienne bezit een diploma ‘Helende Natuur’. “Ik heb altijd al genoten van de natuur, wandelen in een bos is voor mij een echte herbronning. Toen ik hoorde over het concept ‘bosbaden’ was ik meteen verkocht. Sinds een maand heb ik mijn diploma als begeleider en organiseer ik een paar bosbaden in het Bautersemhof. We gaan met een kleine groep drie uur op een rustige manier op pad in het bos, waarbij we ons lichaam ontspannen, onze zintuigen openen en ons bewust zijn van de natuur rond ons.”

Het bosbad is voor iedereen die wil komen genieten van de natuur. “Ik heb al bosbaden aan jongeren gegeven, maar evengoed aan senioren”, gaat Donatienne verder. “Zo doen we bijvoorbeeld een korte meditatie tussen het wandelen door of we beelden ons in dat we een boom zijn met wortels en bladeren die verbonden is met de aarde en de hemel. Eindigen doen we met een theeceremonie. Mensen zitten veel voor de computer en zijn hun band met de natuur verloren. Die connectie wil ik terug geven. Ik wil de deelnemers leren zich stilaan opnieuw te verbinden met de natuur.”