Massenhovense seniorenvereniging organiseert voor de eerste keer een haringbak AMK

14 februari 2020

11u40 0 Zandhoven Voor de allereerste keer organiseert de Massenhovense seniorenvereniging een eetfestijn om haar kas te spijzen. Op zondag 1 maart is iedereen welkom op haar haringbak, er zijn ook frikandellen met krieken te verkrijgen.

“Wij hopen dat héél veel mensen onze vereniging komen steunen”, aldus de voorzitter van de Massenhovense seniorenvereniging, Jef Van de Velden. “We richten voor de eerste keer in de geschiedenis van de seniorenvereniging een eetfestijn in om onze kas te spijzen, iedereen is dus uitgenodigd op onze haringbak. Je kan er gefileerde haring met ajuin eten, of frikandellen met krieken aan een democratische prijs van 9 euro. Beide lekkernijen worden geserveerd met brood à volonté.”

De haringbak vindt plaats op zondag 1 maart tussen 15 en 19 uur in de parochiezaal van Massenhoven (Kerkstraat 33). Voor kinderen zijn er kleinere porties frikandellen voorzien aan kleinere prijs. De inwoners van Massenhoven zullen binnenkort een flyer in hun brievenbus krijgen, waaraan een inschrijfstrook hangt. Wie naar de haringbak wil komen, vult de inschrijfstrook in en geeft hem voor 22 februari af bij Total Massenhoven.