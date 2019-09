Massenhoven viert 75 jaar bevrijding met bevrijdingsstoet Annelin Marien

23 september 2019

15u18 0 Zandhoven Vandaag, 23 september, is het exact 75 jaar geleden dat Massenhoven bevrijd werd van de Duitse bezetting. En die dag mogen de Massenhovers niet zomaar voorbij laten gaan: een heuse bevrijdingsstoet ging door het dorp. De leerlingen van de lagere school maakten zelfs een ‘levend’ cijfer 75 voor de historische verjaardag van de bevrijding.

Belgische vlaggen aan de ramen, legervoertuigen, kinderen die zwaaien met Belgische, Amerikaanse en Canadese vlaggetjes, een trompet die de Brabançonne speelt,... Vandaag kon je de sfeer van 75 jaar geleden weer opsnuiven in Massenhoven. In Antwerpen werd de bevrijding enkele weken geleden al gevierd, en nu was ook Massenhoven aan de beurt. Er ging een stoet door het dorp, bestaande uit leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool ’t Kroontje en tien militaire oldtimervoertuigen voorzien door military oldtimer club Spearhead (uit Herentals). Een vijftigtal sympathisanten wandelden ook mee in de stoet, en natuurlijk kwamen er ook heel wat Massenhovenaren op straat om te kijken naar de optocht.

De stoet begon in de Vogelzangstraat, richting de speelplaats van de lagere school. Daar namen de leerlingen en de voertuigen plaats voor een foto die deze historische verjaardag vereeuwigt: de leerlingen gingen in de vorm van het cijfer 75 staan. In de stoet werden ook portretten getoond van de drie gekende Massenhovense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, alsook een portret van de gesneuvelde Canadese luitenant, John Taylor ‘Jack’ Cowan. Ook de vlag van de oud-strijdersbond van Massenhoven was aanwezig, gedragen door de dochter van Jules Naedts, de laatste oud-strijder van het dorp.

Initiatiefnemer Kevin Verboven is heel tevreden over het verloop van de stoet: “Ik heb veel blije gezichten gezien, en daar is het om te doen. Maar we wilden natuurlijk ook de vier gesneuvelden op een mooie manier herdenken. Ik vind het heel belangrijk om onze vrijheid te vieren, want dat wordt snel als vanzelfsprekend genomen. We moeten die vrijheid koesteren. Er gaat altijd veel aandacht naar de bevrijding in Antwerpen, maar in de geschiedenisboeken vinden we jammer genoeg niet zo veel over Massenhoven en andere kleinere gemeentes. Die geschiedenis glipt door de mazen van het net, maar is ook enorm waardevol. Daarom organiseren we graag deze bevrijdingsoptocht.” En na de stoet, kreeg iedereen een bedankje van Kevin: een lekkere pannenkoek!