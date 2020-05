Mama roept op om ballon op te laten als alternatief voor communiefeest Annelin Marien

08 mei 2020

15u00 1 Zandhoven Zondag zouden de kinderen uit het tweede leerjaar van de gemeentelijke basisschool in Zandhoven hun eerste communie of lentefeest vieren, maar dat was buiten het coronavirus gerekend. Een grote teleurstelling voor kindjes én ouders, dus bedacht mama Lieke een leuk alternatief: haar dochter Lily laat zondag een ballon op, en ze roept haar klasgenoten op om hetzelfde te doen.

Het zou zondag een groot feest worden bij Lily, maar die plannen draaiden anders uit door het coronavirus. Om de speciale dag toch nog een beetje te vieren, laat Lily in haar feestkleren een ballon op met haar naam op een kaartje, en mama Lieke roept haar klasgenoten op om hetzelfde te doen. (lees verder onder de foto)

“Ik vind het voor de kinderen echt triestig dat hun feest niet kan doorgaan”, aldus Lieke. “Je kan thuis nog wel een feestje doen met het gezin en achteraf nog een groot feest geven, maar dat neemt niet weg dat de kindjes wel naar zondag hadden uitgekeken. Daarom kwam ik op het idee om een ballon op te laten, en dat idee stuurde ik door in de Whatsappgroep met alle mama’s. Het bleek aan te slaan bij de andere ouders, want de meesten zullen zondag ook een ballon oplaten!”

“Iedereen kan hier een ballon komen halen, samen met een kaartje waar de kinderen hun naam kunnen opschrijven”, aldus Lieke. “De kinderen kunnen dan op zondag een ballon oplaten, en het is de bedoeling dat de ouders er een foto van nemen. Die kunnen we dan later bundelen in een fotoboekje, zodat we toch een mooie herinnering hebben aan deze dag. Als we dan samen met de ouders voor iedereen een boekje laten maken, dan krijgen de juffen er sowieso ook eentje cadeau!”