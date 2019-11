Maak je tuin winterklaar met laatste workshop in recyclagepark AMK

04 november 2019

11u28 0 Zandhoven Op zaterdag 9 november organiseren de compostmeesters van Zandhoven een workshop ‘Maak je tuin winterklaar’. De sessie start om 10:30 uur, met interessante informatie over kringlooptuinieren.

Heb jij vragen over tuinieren, en meer specifiek over het winterklaar maken van je tuin? Op zaterdag 9 november organiseren de compostmeesters van Zandhoven een workshop voor geïnteresseerde tuiniers. “Dit is de laatste van onze maandelijkse sessies over kringlooptuinieren”, vertelt Renée Buysen van Compozan. “De sessie zal bestaan uit tips om je tuin winterklaar te maken: veel mensen willen bijvoorbeeld hun tuin zo proper mogelijk maken, maar je kan bladeren beter laten liggen. Ook geven we tips om minder slakken te hebben in de lente, vogeltjes een handje te helpen de winter door te komen, of om je planten te beschermen tegen de kou.”

De sessie vindt plaats in de kringlooptuin, naast het recyclagepark aan de Populierenhoeve in Zandhoven. De start is voorzien om 10:30 en de workshop duurt tot ongeveer 12 uur.