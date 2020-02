Liefde is... met hele dorp Valentijn vieren: Zandhoven organiseert opnieuw valentijnsdrink AMK

04 februari 2020

13u38 0 Zandhoven Liefde is... samen met het hele dorp Valentijn vieren! Op zondag 9 februari is het naar jaarlijkse traditie weer valentijnsdrink in De Populier in Zandhoven. Het is een late nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van de gemeente.

De inwoners van Zandhoven zijn zondag 9 februari vanaf 14 uur welkom voor een drankje tijdens de jaarlijkse Valentijnsdrink in De Populier. Al sinds 2011 organiseert de gemeente de valentijnsdrink, als alternatief voor een traditionele nieuwjaarsreceptie. Iedereen is welkom tussen 14 en 17 uur in evenementenhal De Populier.