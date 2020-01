Leerlingen van VTI Zandhoven maken nestkastjes voor mezen in de strijd tegen processierups CVDP

31 januari 2020

14u35 0 Zandhoven De gemeente Zandhoven en het Vrij Technisch Instituut van Zandhoven slaan de handen in elkaar voor de strijd tegen de processierups. De leerlingen van het VTI maakten nestkastjes voor mezen, de natuurlijke vijand van de processierups.

De processierups is sinds enkele jaren bekend in ons land. De rups die je vooral in eikenbomen kan terugvinden, veroorzaakt verschillende problemen. Ze vreten bomen kaal en hun brandhaartjes kunnen zorgen voor ernstige irritaties aan de huid, de ogen en de luchtwegen. De gemeente Zandhoven wilt daarom deze rups bestrijden, maar op een ecologische manier, zonder het gebruik van chemische producten.

Na ruim onderzoek bleek dat de processierups één natuurlijke vijand heeft: mezen. Na gesprekken met het Vrij Technisch Instituut van Zandhoven werden er door de leerlingen nestkastjes in elkaar getimmerd. Dit kaderde in hun lessen houtbewerking. Op deze manier kunnen we de processierupsen op een natuurlijke manier bestrijden. In totaal worden er 200 nestkastjes op het grondgebied van Zandhoven opgehangen. Vandaag werd een nestkastje opgehangen aan sportcomplex Het Veld in aanwezigheid van de burgemeester en schepenen en enkele leerlingen van het VTI .