Leerlingen van Klavertje Viersel gaan op sponsortocht voor Rode Neuzen Dag Annelin Marien

24 oktober 2019

15u10 0 Zandhoven De kinderen van lagere school Klavertje Viersel zijn vanmorgen vertrokken op sponsortocht. Ze wandelden één tot acht kilometer om geld in te zamelen voor een stil hoekje op de speelplaats in het kader van Rode Neuzen Dag. De sponsortocht haalde meer dan 2.000 euro binnen.

Vanmorgen vertrokken de kinderen van Klavertje Viersel vol goede moed op sponsortocht. De kleuters wandelden één kilometer, de kinderen van het eerste en tweede leerjaar maakten een wandeling van vijf kilometer, en de kinderen van het derde tot zesde leerjaar breidden er nog een extra lus aan vast zodat ze in totaal een tocht van acht kilometer aflegden. Juf Melissa vertelt: “Bij de meesten ging het redelijk vlot, maar sommigen werden nadat ze hun koek hadden opgegeten toch een beetje moe!” (lacht) “Iedereen heeft wel heel goed doorgezet, en toen we met de oudere kinderen aankwamen, hadden de kleuters al een mooie erehaag gemaakt. Een fijne aankomst!”

Stiltehoek

De kinderen kregen voor de sponsortocht een formulier mee naar huis om geld in te zamelen, en haalden zo meer dan 2.000 euro binnen. Dat geld wordt gebruikt om een stiltehoek op de speelplaats te maken, in het kader van Rode Neuzen Dag. Rode Neuzen Dag 2019 staat in het teken van mentale gezondheid, en laat scholen acties organiseren om geld in te zamelen voor projecten die jongeren mentaal sterker maken. “We hebben eens met de kinderen gebrainstormd om te horen hoe zij dat wilden aanpakken”, vertelt juf Melissa. “Vanuit de ideeën van de kinderen hebben we nagedacht over wat we nodig hebben op de speelplaats, en daar is een stiltehoekje uit voortgekomen. Concreet weten we nog niet hoe dat eruit gaat zien, maar het is de bedoeling dat kinderen er even rustig kunnen worden.”

Klavertje Viersel organiseert voor Rode Neuzen Dag ook nog een koffiestop aan de schoolpoort op 12 en 14 november, en een broodjesverkoop tijdens de middag op 26 november. Zo kunnen ze nog geld inzamelen voor een stiltehoek en eventueel voor nieuw spelmateriaal op de speelplaats.