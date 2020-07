Leegstaande winkel volledig uitgebrand PLA

22 juli 2020

Rond half 4 is woensdagochtend brand uitgebroken in een leegstaande winkel op de Liersebaan in Zandhoven. De brandweerzone Rand rukte uit met ploegen uit verschillende gemeenten. De brand vernielde het volledige gebouw dat al een tijdje leeg stond. De politie sloot de Liersebaan in beide richtingen af voor het verkeer.

Over de oorzaak van de brand wil de politie zich nog niet uitspreken. Alle mogelijkheden blijven open.