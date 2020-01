Land van Playsantiën organiseert vijf winterwandelingen AMK

13 januari 2020

12u16 1 Zandhoven Het toeristisch samenwerkingsverband Land van Playsantiën organiseert ook in 2020 weer vijf winterwandelingen in januari en februari, in de vijf gemeenten Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel. Inschrijven voor de tiende editie van deze wandelingen kan nu al.

Op 19 januari trekt een winterwandeling van Land van Playsantiën langs kasteel Hof van Lyere in Zandhoven. De wandeling is 8 kilometer lang en leidt je langsheen paadjes, landwegen, heirbanen en kastelen. Kasteel Hof van Lyere is die dag open voor het publiek, en een gids neemt je graag mee op pad en vertelt je meer over de geschiedenis van dit mooi stukje erfgoed. Onderweg kan je genieten van lekkere proevertjes, daarom is inschrijven verplicht en bedraagt de deelnameprijs 5 euro. Vertrekken doe je vrij tussen 11:30 uur en 14 uur aan zaal Harmonie (Schriekweg 5, Zandhoven).

Op 26 januari is Ranst aan de beurt, met een fotozoektocht langs pittoreske kerkwegeltjes in Broechem. Je kan op 2 februari in Lille gaan wandelen, op 9 februari organiseert Land van Playsantiën een valentijnswandeling in Zoersel en op 16 februari is Malle aan de beurt.

Meer info en inschrijving: paula.henderickx@skynet.be of 0475 59 32 76.