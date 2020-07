Land van Playsantiën in de ban van de stoomtram: nieuwe promofilm en fietsroutes om toerisme op te krikken Sander Bral

05 juli 2020

11u51 0 LAND VAN PLAYSANTIËN De 130ste verjaardag van de stoomtram die het hart van de Kempen verbond met de Koekenstad is het startschot van de nieuwe toeristische campagne van het Land van Playsantiën oftewel de gemeenten Zandhoven, Zoersel, Lille, Malle en Ranst. Dit weekend werd een knappe promofilm met bijbehorende fietsroutes gelost. “Meer dan ooit zullen we deze zomer moeten inzetten op vakantie in eigen streek.”

In een nieuwe film van een half uur wil de vzw Land van Playsantiën, het toeristisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel, haar prachtige fietsroutes en landschappen extra in de verf zetten. De campagne is geïnspireerd op de stoomtram die 130 jaar geleden de stad met de Antwerpse Kempen verbond.

“Zandhoven en de andere gemeenten van het Playsantiën zijn deze zomer in de ban van de vroegere iconische stoomtram”, zegt Jelle Lauwereys (CD&V), schepen voor toerisme. “Met onze dienst en de werkgroep gaan we prachtige dingen verwezenlijken. We hebben een mooie streek waar we trots op zijn en die willen we laten zien ook. In deze tijden moeten we meer dan ooit onze inwoners het vakantiegevoel in eigen regio geven.”

Plaisantie

“De promotiefilm toont je het ‘playsante land’ en vertelt wat de komst van de stoomtram betekent heeft voor onze streek”, klinkt het bij de vzw. “De stoomtram bracht welvaart, gegoede burgers uit de steden kwamen naar de Kempen en bouwden landhuizen en kastelen om zich in het weekend of tijdens vakantie te vermaken. Deze hoven van ‘plaisantie’ zoals kasteel Renesse in Oostmalle en Hof van Liere in Zandhoven, waren trouwens ook de aanleiding voor de naam Land van Playsantiën.”

(lees verder onder de foto)

Bedevaart

“Ook religieus was de komst van de stoomtram belangrijk”, klinkt het verder. “Zo reden er trams naar de bedevaartplaatsen in onze streek zoals de Heggekapel in Poederlee en de Gummaruskapel in Emblem. Abdijen, zoals de bekende trappistenabdij van Westmalle waren in die tijd ook plekken waar mensen massaal naartoe trokken om te bidden.”

Groen hart

Het groene karakter van de regio is ook prominent aanwezig in de promofilm. “Door de gezonde lucht zochten tbc-patiënten en geesteszieken vroeger hun heil in de Kempen. Het mooie gemeentehuis van Zoersel, het vroegere klooster en ziekenhuis kwam er omdat het langs de stoomtramlijn lag. Het groen is één van de vele troeven van onze Kempen.”

Wedstrijd

Het Land van Playsantiën biedt vier nieuwe fietstochten aan die het spoor van de stoomtram volgen, langs de geklasseerde dorpskern van Zandhoven, het Lindepaviljoen in Zoersel, het kasteel Renesse in Oostmalle en Hof d’Intere in Lille. Aan de campagne is ook een wedstrijd verbonden. “Maak dé foto die voor jou de streek het beste promoot en maak kans op een reischeque van Vayamundo ter waarde van duizend euro of één van de vele waardebons.”