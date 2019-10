Kringlooptuin houdt opendeurdag AMK

08 oktober 2019

11u40 0 Zandhoven Op zaterdag 12 oktober houdt de kringlooptuin een opendeurdag. In april nog werd de kringlooptuin vernieuwd, en wie geïnteresseerd is kan er zaterdag een workshop over snoeihout bijwonen.

De kringlooptuin naast het recyclagepark (Populierenhoeve 20) houdt zaterdag van 9 tot 13 uur opendeur. Om 10:30 uur geeft Vlaco (de Vlaamse Compostorganisatie) een workshop over snoeihout verwerken in de tuin. Natuurpunt is er ook doorlopend aanwezig om meer informatie te geven over de Behaag... Natuurlijk actie. Natuurpunt wil hiermee het aanplanten van streekeigen hagen bevorderen. Geïnteresseerd om je tuin ecologisch en afvalarm te beheren? Ook de kringloopkrachten staan in de kringlooptuin altijd klaar om tips en info te geven over composteren en kringlooptuinieren.