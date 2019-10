Koppel uit Pulderbos brouwt eigen bier Annelin Marien

18 oktober 2019

11u18 1 Zandhoven “Van een uit de hand gelopen hobby gesproken...”, lacht Dirk Van Put uit Pulderbos. Samen met zijn vrouw Renée heeft hij twee tripels gebrouwen, die sinds vrijdag te koop zijn in buurtwinkels en café's van Zandhoven en de randgemeentes. Hun lokale brouwerij heet ‘De Dreef’, en de biertjes dragen de naam ‘de Gevaarleuke’.

“‘De Gevaarleuke’, dat komt van een de uitdrukking ‘gevaarlijke zot’”, vertelt Renée. “Als je een biertje drinkt en je proeft niet echt dat er alcohol in zit, noemen wij dat een ‘gevaarlijke zot’. Zo zijn we op ‘de Gevaarleuke’ uitgekomen, want dat klinkt natuurlijk iets ‘leuker’!” Dirk Van Put en Renée Stuyck stellen hun zelfgebrouwde biertjes voor, een blonde en een donkere tripel. Dirk zit in IT en Renée is huisvrouw, maar in hun vrije tijd zijn ze bezig met hun hobby: bier brouwen.

Verjaardagsgeschenk

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in brouwen.”, vertelt Dirk. “Zo’n acht jaar geleden kwam mijn vrouw dan ook met een leuk verjaardagsgeschenk thuis: een 20-liter starterskit en een pakket met de nodige ingrediënten om ons eigen bier te brouwen. Wonder boven wonder was het eerste brouwsel meteen een succes. Vervolgens ging ik in Merelbeke een ‘echte’ brouwersopleiding volgen en wegens niet te stoppen goesting ook nog de masterclasses van dezelfde brouwersopleiding in Anderlecht. Tijdens feestjes en proeverijen met vrienden en familie worden onze brouwsels, gewikt, gewogen en gekeurd, en meestal vallen ze in de smaak. We kregen dan ook de vraag of ons bier te koop is, en daar wordt nu voor gezorgd!”

Ondertussen werken Renée en Dirk al met een ketel van 70 liter. “Het is een uit de hand gelopen hobby!”, lachen ze. “We hebben al een bouwaanvraag ingediend om de garage te verbouwen voor onze ketel.” Voor ‘De Gevaarleuke’ gaat Dirk wel in een brouwerij in Lubbeek brouwen, want daar is de garage te klein voor.

De Gevaarleuke, zowel in blonde als donkere editie, is sinds vrijdag al te koop in enkele buurtwinkels in Zandhoven, Grobbendonk, Vorselaar en Zoersel. “Het is natuurlijk niet de bedoeling om een nationale matchspeler te zijn.”, zegt Renée. “We houden het lokaal!” Dirk en Renée hopen trouwens voor de feestdagen nog een derde biertje op de markt te brengen. Dat zal een amberkleurig bier zijn, met de naam ‘Pulderbosch’.