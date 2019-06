Komt er een oplossing voor de parkeerproblemen aan ‘t Zandhofje? AMK

21 juni 2019

Er komt tegen eind 2020 misschien een oplossing voor de parkeerproblemen op de Liersebaan ter hoogte van school ‘t Zandhofje. ‘s Ochtends en ‘s namiddags als de ouders hun kinderen naar school brengen of gaan halen, is de situatie daar niet ideaal. Burgemeester Luc Van Hove: “Sinds de werken aan de N14 is het rustiger op de Liersebaan, maar de problematiek aan ‘t Zandhofje blijft. De situatie daar, het stuk van aan de Schildebaan tot aan de N14, moet sowieso herbekeken worden. Het beton moet daar bijgewerkt worden en ook het fietspad ligt er niet goed bij. Bij de begroting van volgend jaar zullen we proberen een budget uit te rekenen voor de volledige heraanleg van dat stuk, en dan worden de parkeerproblemen ook bekeken.”

Het blijft dus nog een beetje koffiedik kijken tot de begroting van volgend jaar, maar er is wel al een tijdelijke oplossing. Enerzijds wordt gevraagd om als men er parkeert, dat op een reglementaire manier te doen. Maar er is te weinig plaats voor alle auto’s, dus is er aan de achterkant van de school een stuk van twee bouwgronden dat gebruikt kan worden om te parkeren. Ouders en leerkrachten kunnen dan via een klein paadje door het bos naar de speelplaats. Het schooljaar is bijna afgelopen, maar voor het begin van volgend schooljaar worden ouders en leerkrachten dus gesensibiliseerd om daar te parkeren, en zo hun kinderen op een veilige manier naar school te brengen.