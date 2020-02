Koekjes eten tegen pesten: warme bakker Coppé-Lenaerts maakt nieuwe creatie voor STIP IT-actie Annelin Marien

19 februari 2020

18u50 0 Zandhoven In de week van 14 tot 21 februari zet Ketnet weer haar STIP IT-actie op poten, ook bakkerij Coppé-Lenaerts uit Zandhoven draagt zijn steentje bij. Greet, Benny en Sven bakten namelijk leuke STIP IT-koekjes.

STIP IT staat voor ‘samen tegen pesten’, waarbij wordt opgeroepen om vier stippen op je hand te zetten als actie tegen pesten. Bakkerij Coppé-Lenaerts gaat mee in dat verhaal, maar dan in de vorm van koekjes: ze verkopen kleine handjes met stippen van chocolade erop. “Het zijn zanddeegkoekjes, gemaakt met goede boter en afgewerkt met lekkere melkchocolade”, vertelt Greet Lenaerts. “We hadden drie platen gebakken, zo’n 60 koekjes, en die zijn na één dag allemaal verkocht. We hebben er al bijgemaakt voor de komende dagen, want de klanten vinden het een leuk, en lekker, initiatief.”

Bakkerij Coppé-Lenaerts wil hiermee het thema ‘tegen pesten’ in de kijker zetten. “Onze dochter is leerkracht in het tweede leerjaar, en ook zij werkt een hele week rond STIP IT. Pesten is nooit oké, daarom wilden wij ook graag ons steentje bijdragen.”