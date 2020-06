Knip Liersebaan verschuift naar voorjaar 2021 Annelin Marien

08 juni 2020

14u53 0 Zandhoven Er is een nieuwe planning opgemaakt voor de werken aan de brug over het Albertkanaal in Massenhoven en de Liersebaan. De tijdelijke brug zou in oktober klaar moeten zijn voor gebruik, de knip in de Liersebaan is voorzien voor het voorjaar van 2021.

De brug op de tijdelijke locatie zou in oktober in gebruik worden genomen. Daarna kan De Vlaamse Waterweg nv de bestaande brug afbreken en aansluitend starten met het bouwen van de nieuwe landhoofden op de definitieve locatie. Vervolgens komen de werkzaamheden voor het verplaatsen en verhogen van de nieuwe brug van de tijdelijke naar de definitieve locatie aan de beurt.

Wanneer de nieuwe brug op haar definitieve locatie staat, moet de Liersebaan daarop worden aangesloten. Daarom wordt de Liersebaan gedurende twee maanden onderbroken voor alle verkeer. Die ‘knip’ is voorzien in het voorjaar van 2021. Bij het begin van de zomer zou het verkeer over de definitieve brug kunnen rijden.

Rotonde rechteroever

Het was ook de bedoeling om, tijdens de ‘knip’ van de Liersebaan, op rechteroever een rotonde aan te leggen ter vervanging van het huidige kruispunt met de Kerkstraat en de Vaartstraat. Of dat effectief zal gebeuren, is nog onzeker, want de gesprekken over grondverwervingen lopen moeizaam.

De eerste etage van de keermuur voor het fietspad richting jaagpad is intussen een feit. Momenteel wordt de fietstunnel onder de Liersebaan richting de carpoolparking verder gebouwd. Aansluitend kan de aannemer de keermuur verder ophogen en uiteindelijk de rijweg richting Lier aanleggen. De werken in deze zone duren vermoedelijk nog tot begin oktober. Er wordt nu ook aan de staalstructuur van de brug gewerkt, nadien volgen werken aan het betonnen brugdek en asfalteringswerken voor de onder- en toplaag.