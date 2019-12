Kleine Netevallei en Vallei van de Delfte beek krijgen 120.000 euro subsidie van Vlaanderen Annelin Marien

19 december 2019

13u08 0 Zandhoven Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) investeert 120.038,75 euro in de Kleine Netevallei en de Vallei van de Delfte beek in Zandhoven. Dat moet de biodiversiteit van de natuur daar ten goede komen.

Natuurpunt gaat met de subsidies aan de slag door onder meer de samenstelling van boom- en struiklaag aan de Delfte beek te herstellen. Dat zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de oud-boskern als leefgebied voor de zwarte specht en vleermuizen. Daarnaast zorgt Natuurpunt voor het herstel en kwaliteitsverbetering van ruigtes en veen als leefgebied voor soorten zoals het zomerklokje en blauwborst in de Kleine Netevallei.

“Iedereen in Zandhoven moet van natuur kunnen genieten. We zijn dan ook zeer tevreden met deze investering. Met de herstellingen en kwaliteitsverbeteringen in de Kleine Netevallei en de Vallei van de Delfte beek verhoogt de minister mee de leefbaarheid in onze gemeente voor mens en dier. Ook het nabijgelegen Zoersel, Ranst, Nijlen, Vorselaar, Malle en Lier zullen mee kunnen genieten van deze bijkomende middelen, aangezien deze natuurgebieden zich uitstrekken over meerdere gemeenten”, zegt Jan de Rooij, lid van de milieuraad en bestuurslid van N-VA Zandhoven.

De investering in Zandhoven is 1 van de 46 projectsubsidies door Vlaanderen in het kader van het beheer van natuurgebieden en wordt gecoördineerd door Agentschap Natuur en Bos.