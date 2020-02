JOTH, Jongeren, Thuis en Therapie, opent deuren in Zandhoven ADA

09 februari 2020

10u49 0 Zandhoven Jongeren die een moeilijke periode doormaken, die met allerlei vragen zitten, die even willen ontsnappen aan de drukte van het leven en even willen ontspannen, kunnen vanaf nu terecht bij JOTH Zandhoven. JOTH staat voor Jongeren, Thuis en Therapie. Jongeren van 12 tot 25 jaar kunnen hier terecht voor laagdrempelige hulp en zorg.

Steeds meer jongeren ervaren de druk van een maatschappij die steeds sneller gaat en sneller evolueert. Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om je weg er te vinden. Dat leidt tot onzekerheid, mindere momenten en problemen.

Dit initiatief is ontstaan vanuit de jammerlijke ervaring van Tim en Niki. Hun dochter Chiara is door een lange en aanslepende depressie uit het leven gestapt op 16-jarige leeftijd. Tim, Niki en een groep geëngageerde vrijwilligers willen daarom iets terug doen voor jongeren die het moeilijk hebben.

Ook jongeren die even willen ontsnappen aan de drukte van het leven zijn bij er meer dan welkom om zich even te ontspannen. Er is een piano, een kickertafel, een gezellige bar en een rustige zithoek. Daarnaast wil JOTH Zandhoven in de toekomst ook workshops en evenementen met de jongeren organiseren.

Het jongerenhuis is open vanaf zaterdag 8 februari 2020. Kom zeker eens langs. Wil je meer informatie, heb je een vraag of wil je een een-op-eengesprek met één van de jongerenmedewerkers vastleggen? Contacteer JOTH dan via info@joth.be of bel naar 03 336 38 54.

Adres: Vierselbaan 13, 2240 Zandhoven. Openingsuren: Woensdag 12u - 17u, Vrijdag 16u - 21u, Zaterdag 9u - 12u.