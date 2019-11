Jonge wielrenners starten kledingmerk ‘Blessed Association’: “Het is fijn om een plan B te hebben, naast wielrennen” Annelin Marien

17u20 8 Zandhoven Een abstracte wolvenkop op een sportieve sweater in het wit, grijs of lichtblauw: daarmee komt het gloednieuwe kledingmerk ‘Blessed Association’ naar buiten. Ferre Debloudts (19) uit Nijlen, Tommy Laermans (17) uit Grobbendonk en Tuur Van Laer (15) uit Zandhoven zijn de bezielers achter het nieuwe modelabel. Ze leerden elkaar kennen op de wielerschool van Herentals. “We willen bewijzen dat we ook zonder hogere studies iets kunnen bereiken”, klinkt het.

Ferre, Tommy en Tuur delen buiten hun interesse in mode nog een andere passie: wielrennen. De drie jongemannen leerden elkaar kennen op de wielerschool in Herentals. De wielerschool biedt deeltijds onderwijs, en het kriebelde om naast de schooluren een project op te starten. “Als je op de wielerschool zit, moet je buiten de trainingen vaak rusten”, zegt Tommy. “Maar we wilden niet gewoon in onze zetel zitten tijdens onze rust. Het is voor ons moeilijk om iets bij te verdienen in bijvoorbeeld de horeca, zoals andere studenten, dus waren we op zoek naar iets waar je online mee bezig kan zijn. Bovendien is de kans jammer genoeg klein dat je doorbreekt als profwielrenner, dus is het fijn om ook een plan B te hebben, zodat we ergens op terug kunnen vallen. Een kledingmerk zat al langere tijd in ons hoofd, dus waagden we onze kans met Blessed Association.”

Geen hogere studies

Alles begon bij een naam en een logo. “We wilden dat daar toch een verhaal achter zat”, klinkt het. “De wolf staat voor ons doel om echt iets te bereiken in het leven. Wij volgen geen hogere studies, maar we willen bewijzen dat wij toch iets succesvols uit de grond kunnen stampen. De naam Blessed Association hebben we gekozen omdat we ‘blessed’, of blij zijn dat we dit kunnen realiseren, mede met steun van onze ouders. En ‘association’ staat voor een grote gemeenschap: we willen één grote vriendengroep zijn. Klanten zijn niet gewoon klanten, maar worden betrokken in het merk. Zo willen we bijvoorbeeld een feest geven wanneer er een nieuwe lijn uitkomt, zodat Blessed Association één grote groep wordt, die hopelijk blijft groeien.”

Het is voor ons moeilijk om iets bij te verdienen in bijvoorbeeld de horeca, zoals andere studenten. Tommy Laermans

De Facebookpagina van Blessed Association staat nu een kleine week online, en het merk komt toch al aardig van de grond. Momenteel zijn er enkel truien te koop aan 49,95 euro, maar er zijn ook mutsen en T-shirts op komst. “Eergisteren hebben we de truien online gezet, om te pre-orderen. Als eerste druk hebben we 25 truien laten maken, en die zijn al allemaal besteld. Volgende week komt ook de webshop online, en dan kan iedereen een trui kopen. En op lange termijn is het natuurlijk de bedoeling om een bekende naam te worden in België, en wie weet ook in het buitenland.”