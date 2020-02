Jong N-VA Zandhoven schiet uit de startblokken AMK

10 februari 2020

14u03 0 Zandhoven Zaterdag 8 februari gaat de geschiedenis in als de dag waarop Jong N-VA Zandhoven geboren werd. Het bestuur telt 12 leden, met als kersvers voorzitter Mats Sterkens. “Ik ben enorm gedreven om met deze enthousiaste groep aan de slag te gaan om N-VA ook bij de Zandhovense jeugd een stem te geven”, zegt Sterkens.

N-VA is de tweede grootste partij van de gemeente, en daar komt nu ook een jongerenwerking bij. Voorzitter van Jong N-VA is Mats Sterkens: “Veel jongeren voelen zich nog te weinig aangetrokken tot de politiek. Bij Jong N-VA Zandhoven laten we ze op een laagdrempelige manier proeven van de lokale politiek.” Het grote deel van het bestuur van Jong N-VA is geëngageerd in de lokale sport- en jeugdbewegingen. “Mijn hele leven speelt zich af in Zandhoven”, zegt ondervoorzitter Aron Sempels. “Ik weet dan ook als geen ander wat er leeft bij de Zandhovense jeugd. Ik wil absoluut tegen het idee ingaan dat politiek saai is. Bij ons zal het zeker ook ‘plezant’ zijn”, aldus Sempels.

“Jongeren en politiek, dat is geen evidente combinatie”, weet Dieter Stulens, voorzitter van N-VA Zandhoven. “Jongeren worden steeds mondiger, maar over politiek durven ze nog te vaak hun mening niet te verkondigen. Zeker in Zandhoven ligt dat nog heel gevoelig. Het is dan ook enorm positief om te zien dat we vrij snel aan een grote groep jonge Zandhovenaren kwamen die zich willen engageren in onze mooie gemeente.”