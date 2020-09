Jong N-VA Zandhoven komt met 10-puntenplan voor veiligere fietspaden Annelin Marien

01 september 2020

17u11 0 Zandhoven Op 1 september, de eerste schooldag, komt Jong N-VA Zandhoven op de proppen met een 10-puntenplan voor veiligere fietspaden in Zandhoven. Volgens ondervoorzitter en initiatiefnemer Aron Sempels laten die namelijk te wensen over. Volgens burgemeester Luc Van Hove (CD&V) staat er niets nieuws in het plan.

Jong N-VA Zandhoven lanceerde op 1 september een 10-puntenplan met voorstellen om de verkeersveiligheid in Zandhoven op te krikken. “Zo pleiten we onder meer voor een versnelde aanpak van de slechtste fietspaden in Zandhoven, de aanleg van nieuwe fietspaden om zogenaamde missing links weg te werken en een duidelijke scheiding tussen fietspad en straat”, aldus Aron Sempels. “Een plan is maar zo sterk als de middelen die ertegenover staan. Er zullen in de eerste plaats dus meer middelen moeten worden vrijgemaakt. Momenteel is er jaarlijks slechts 50.000 euro voorzien voor ‘de aanpak van verscheidene fiets- en wandelpaden’. Een druppel op een hete plaat.”

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) reageert op het 10-puntenplan van Jong N-VA Zandhoven. “De meerderheid van de punten die Jong N-VA opsomt, doen we in Zandhoven al”, aldus Van Hove. “Het is goed dat men meedenkt, en ik ben het eens met de 10 punten die Jong N-VA aanbrengt, maar er staat niets nieuws in het plan. ‘Waar mogelijk’ zijn woorden die er vaak in terugkomen, en dat is inderdaad vaak het probleem: op sommige plaatsen is het praktisch niet mogelijk om iets te veranderen. Desondanks hebben we de laatste jaren veel aan onze fietspaden gedaan: het fietspad aan de Oelegembaan is een schoolvoorbeeld van hoe een fietspad hoort te zijn, we hebben onlangs het fietspad langs de Goormansstraat heraangelegd, net als dat van de Hallebaan en de Bruggestraat, en er zijn nog voorbeelden.”

N-VA Zandhoven zal het puntenplan van de N-VA jongeren voorstellen aan het gemeentebestuur tijdens de volgende gemeenteraad op 17 september.