Jong N-VA wil regenboogzebrapad in Zandhoven Annelin Marien

18 mei 2020

12u27 0 Zandhoven Op zondag 17 mei was het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie: in het kader daarvan pleit Jong N-VA Zandhoven voor een regenboogzebrapad in de gemeente. Om hun voorstel kracht bij te zetten, kleurden ze het zebrapad in de Bruggestraat recht tegen over het gemeentehuis alvast zelf in met krijt.

Zoals elk jaar wappert op 17 mei, op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, in Zandhoven de regenboogvlag aan het gemeentehuis. “We steunen het initiatief van de gemeente om de regenboogvlag te hijsen op deze dag”, zegt voorzitter van Jong N-VA Mats Sterkens. “Maar wat ons betreft, mag het nog wat verder gaan. Geweld tegenover mensen met een andere geaardheid beperkt zich namelijk niet tot één dag per jaar.”

De jongeren van N-VA Zandhoven stellen daarom voor om het zebrapad in de Bruggestraat een nieuw laagje verf te geven, mét regenboogmotief. Ze gaven zelf alvast het goede voorbeeld door het zebrapad met krijt in te kleuren.

“Binnen enkele dagen zal er van ons werk nog maar weinig te zien zijn”, weet Aron Sempels, ondervoorzitter van Jong N-VA Zandhoven. “Maar met echte verf gaan de regenboogkleuren tot wel vijf jaar mee. Zo zullen ze in onze mooie gemeente 365 dagen per jaar te zien zijn en geven we elke dag van het jaar een krachtig signaal dat er voor homofoob en transfoob geweld in onze gemeente geen plaats is.”