Jeugdwerk krijgt extra subsidies áls het investeert in duurzaamheid Annelin Marien

20 december 2019

16u14 0 Zandhoven Goed nieuws voor jeugdbewegingen in Zandhoven: die kunnen een bijkomende toelage krijgen voor acties die duurzaamheid ten goede komen. Dat werd gisteren op de gemeenteraad beslist. Ook voor het busvervoer naar de kampplaats wordt er vanaf 2020 een extra subsidie toegekend.

Jeugdverenigingen konden al subsidies krijgen als de leiding bijvoorbeeld deelnam aan bepaalde cursussen. Alle subsidies voor jeugdwerk zijn trouwens op hetzelfde bedrag gebleven, maar jeugdverenigingen kunnen wél extra toelages krijgen als ze duurzame acties ondernemen tijdens of ter voorbereiding van hun kamp. Dat werkt ook met het puntensysteem, zoals de andere subsidies voor jeugdwerk. Jeugdverenigingen kunnen punten verdienen als ze met de fiets op kamp gaan, inkopen doen bij een lokale landbouwer, kinderen stimuleren om brooddozen en drinkbussen gebruiken, regenwater gebruiken voor spelletjes, of bijvoorbeeld een veggiedag op het kampmenu zetten. De financiële ondersteuning wordt dan toegekend op basis van het aantal deelnemers aan het kamp en het aantal behaalde punten (van 1 tot 3 euro per persoon). Ook de gemeentelijke toelage voor het kampvervoer van de leden werd verhoogd, van 500 naar 750 euro.