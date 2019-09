Jelle Lauwereys legt eed af als nieuwe schepen AMK

20 september 2019

13u59 0 Zandhoven Jelle Lauwereys heeft gisteren officieel de eed afgelegd als nieuwe schepen. Hij vervangt daarmee Hans Soetemans, en krijgt de bevoegdheden Jeugd, IT, Toerisme en Gezondheid.

Jelle Lauwereys, die eind september 24 jaar wordt, is gisteren officieel schepen van Zandhoven geworden. Jelle haalde bij zijn eerste gemeenteraadsverkiezingen een erg goed resultaat (521 stemmen), en ook op de Vlaamse verkiezingen haalde hij een mooie 1.755 stemmen. Hij is de opvolger van Hans Soetemans, bij zijn aanstelling nog de jongste schepen van het land (hij was toen net geen 21 jaar). Zes jaar later stopt hij als schepen, omdat hij zijn ambt niet langer kon combineren met zijn professionele carrière bij Deloitte. Hans Soetemans blijft wel zetelen in de gemeenteraad van de gemeente.