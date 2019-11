Infosessie stress en veerkracht bij jonge ouders AMK

12u59 0 Zandhoven Donderdag 21 november kan je in De Populier terecht voor een infosessie over stress en veerkracht bij jonge ouders. Gastspreker is Michaël Portzky, klinisch psycholoog en auteur van het boek ‘Veerkracht’. Hij geeft tijdens de sessie concrete tips hoe je je grenzen kunt bewaken.

Wat is veerkracht? Wat zijn de gevolgen van chronische stress op je lichaam en geest? Tijdens de lezing van Michaël Portzky worden er concrete adviezen gegeven over grenzen bewaken, preventie, herstel, enzovoort. Michaël Portzky is klinisch psycholoog en auteur van het boek ‘Veerkracht’. Daarnaast is hij ook auteur van alle Nederlandstalige vragenlijsten die bestaan om Veerkracht te meten bij jongeren en volwassenen.

De infosessie is gratis, en start om 19:30 in De Populier. Inschrijven kan via www.cm.be.