Infoavond over conformiteitsattest voor verhuurders AMK

14 november 2019

16u24 1 Zandhoven Vanaf 2020 wordt een conformiteitsattest verplicht voor alle huurwoningen in de gemeenten Zoersel, Schilde, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven. Dat moet ervoor zorgen dat de huurwoning aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet. Verhuurders kunnen op 25 november een gratis infoavond bijwonen in De Populier in Zandhoven.

De gemeentes willen de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt verbeteren. Daarom moet elke verhuurder in Zoersel, Schilde, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven binnenkort verplicht een conformiteitsattest kunnen voorleggen voor de woning(en) die hij of zij verhuurt. Het conformiteitsattest is een garantie dat de huurwoning op het moment van het onderzoek ter plaatse aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet. Het conformiteitsattest vermeldt ook de woningbezetting. Hiermee wordt het aantal personen aangegeven dat maximaal in de woning mag wonen.

Krijgt u graag meer uitleg over de nieuwe regels rond het verplicht conformiteitsattest? Dan bent u welkom op de infosessie ‘Huurwoningen winnen aan kwaliteit’ op maandag 25 november om 19.30 uur in evenementenhal ‘De Populier’, Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven.