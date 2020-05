In Gemeentelijke Basisschool is lesgeven vandaag even bijzaak : “10 keer handen wassen, dat is aanpassen” Annelin Marien

15 mei 2020

11u56 0 Zandhoven Eindelijk is het zover, de dag waar veel kinderen, ouders en leerkrachten naar hebben uitgekeken: vandaag startten de lessen weer. De Gemeentelijke Basisschool in Zandhoven ontving vandaag opnieuw (bijna) alle kindjes van het eerste, tweede en zesde leerjaar, al bleven sommigen toch thuis. “Tien keer per dag de handen wassen, dat is wel even aanpassen.”

Pijltjes op de vloer, de speelplaats opgedeeld in vakken, een extra wasbak aan de toiletten... Gemeentelijke Basisschool Zandhoven maakte in de loop van de week alles klaar voor de grote dag. “Het is precies één september, alles moet nog een beetje wennen”, aldus directeur Werner Van Everbroeck. “Iedereen moet tien keer per dag de handen wassen, en er zijn wel wat nieuwe afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Die leren we vandaag nog wat kennen, vandaag is lesgeven bijzaak.” De klassen zijn opgedeeld in groepen van maximaal 14 leerlingen, en de school koos ervoor om enkel in de voormiddag les te geven. “Er zijn namelijk toch een paar kindjes die nog niet naar school komen, en voor hen bieden we in de namiddag afstandsonderwijs aan.”

Spatscherm

Juf Petra van het zesde leerjaar staat vandaag voor de eerste keer weer voor de klas, mét spatscherm en mondmasker. Als ze aan de kinderen vraagt of ze blij zijn dat ze terug op de schoolbanken zitten, klinkt het in koor: ‘Ja!’ “Het is makkelijker om les te volgen, en we zien ook onze vrienden terug”, zegt een leerling. “Ik verveelde me thuis soms wel.” Juf Petra zelf is ook blij dat ze weer voor de klas staat. “Al zijn er vier leerlingen van mijn klas die nu in een andere groep zitten, en dat is wel spijtig. Ik ben ook moeten verhuizen naar een ander klaslokaal, het is allemaal even wennen. Ik ben wel heel blij om hen terug te zien, zonder knuffels dan wel, maar toch.”