Ijsmachineproducent uit Pulderbos gaat opnieuw op zoek naar Junior Gelato Chef AMK

14 oktober 2019

11u52 0 Zandhoven Ijsmachineproducent Carpigiani Ambachtelijk Benelux uit Pulderbos organiseert dit jaar voor de tweede keer de wedstrijd ‘Junior Gelato Chef’. Op 20 november gaat het bedrijf op zoek naar het beste ijs van een student Patisserie-Ijsbereiding in Horeca Expo in Gent.

Carpigiani Ambachtelijk Benelux gaat daarmee op zoek naar een opvolger voor Jana Jansen (toen 19) uit Balen. Zij zat in haar zevende jaar Banketbakkerij en Chocoladebewerking in Kogeka Geel, en werd de allereerste Junior Kampioen ‘ijs bereiden’ met haar eigen creatie pecan-caramelijs. De wedstrijd werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd als alternatief voor het Belgisch kampioenschap voor professionelen, zodat ook studenten kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben.

Op 20 november wordt in Horeca Expo in Gent de nieuwe ‘Junior Gelato Chef’ gekozen. Jongeren van 17 tot 21 jaar uit de opleiding Patisserie-IJsbereiding kunnen zich nog inschrijven tot eind oktober. De opdracht: ter plaatse binnen de 30 minuten zes liter ijs voorbereiden, met één eigen smaak, decoratie en garnering. De professionele jury beoordeelt het ijs op smaak, creativiteit en presentatie. De winnaar ontvangt naast een toffe prijs een gratis dagcursus voor tien personen in de Gelato University Carpigiani in Pulderbos.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via filiplaenen@carpigianibenelux.com