Iedereen apart aan tafeltje en twee microfoons per fractie: gemeenteraad komt voor het eerst in drie maanden weer samen Annelin Marien

19 juni 2020

10u03 0 Zandhoven Donderdagavond werd in Zandhoven voor de eerste keer in ruim drie maanden weer een fysieke gemeenteraad gehouden. Dat gebeurde in De Populier, in plaats van in het gemeentehuis. Tijdens de coronacrisis werd drie keer via videochat vergaderd.

De gemeenteraad vond uitzonderlijk plaats in De Populier in plaats van in het gemeentehuis, zodat er voldoende afstand bewaard kon worden. Elk gemeenteraadslid zat aan een aparte tafel en er werden per fractie twee ontsmette microfoons voorzien. Paula Henderickx, voorzitter van de gemeenteraad, opende deze gemeenteraad met de woorden: “Welkom iedereen, deze gemeenteraad zal opnieuw anders zijn dan anders, maar ondertussen zijn we er al aan gewend om ons aan te passen.”

“Ik ben toch blij dat we weer fysiek kunnen vergaderen”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Er stonden 31 punten op de agenda, dan is het toch handiger om die op deze manier te kunnen bespreken. De videomeetings zijn wel telkens goed verlopen, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde.”