Hulpsint Herman denkt ook aan kansarme kinderen

21 november 2019

15u06 0 Zandhoven Als Sinterklaas zelf te druk bezig is cadeautjes rond te brengen, schiet soms weleens een extra Sint hem te hulp. Herman Janssens (74) is zo één van die hulpsinten, met een groot hart voor kinderen die het thuis wat moeilijker hebben. Hij organiseert nu al voor het derde jaar een groot sinterklaasfeest voor kansarme gezinnen uit Zandhoven.

Al 40 jaar lang haalt Herman Janssens rond begin december zijn staf en rode mijter uit de kast: eerst als vervangende Sint voor de arme en kansarme families in Antwerpen, maar sinds drie jaar organiseert hij samen met zijn vrouw Hildegarde De Jongh (62) ‘Sinterklaas komt ook voor jou’ in Zandhoven. De Sinterklaas van Zandhoven zorgt nu al voor het derde jaar op rij voor een heus sinterklaasfeest voor kinderen van kansarme gezinnen uit de gemeente.

Overvloed aan speelgoed

“Zo kunnen kinderen die het thuis wat moeilijker hebben, toch genieten van een mooi sinterklaasfeest”, zegt Hildegarde. “Op 30 november is er een groot feest voor gezinnen die aangesloten zijn bij het OCMW. Ze krijgen fruit, snoepgoed en cadeautjes, verzorgd door sponsors als Carrefour, Okay, Delhaize, Kiwanis Zandhoven, Hartevrouwe Lions Club, apotheek Denys en boekhandel Pardoes uit Mechelen. Op 4 december komen ook alle andere kinderen van Zandhoven aan de beurt, dan deelt Sinterklaas de rest van de cadeautjes uit. Er is dit jaar enorm veel speelgoed gesponsord, en we schenken graag alles weg om de kinderen gelukkig te maken, dus elk kind komt aan bod!”

Zaterdagnamiddag, 30 november, worden kansarme gezinnen uit Zandhoven opgehaald met busjes van de gemeente, waarna ze naar de parochiezaal van Massenhoven worden gebracht. Iedereen krijgt een lekkere pannenkoek, nadien is het tijd voor muziek en sinterklaasliedjes. Tegen 15 uur openen de poortwachters de poorten voor Sinterklaas Herman en zijn zwarte pieten. Elk gezin mag Sinterklaas ontmoeten, om hun geschenken in ontvangst te nemen. Tegen 17 uur worden alle gezinnen met de bus terug naar huis gebracht.

Maar daar stopt het nog niet bij voor Sinterklaas Herman. Op woensdag 4 december wordt het pleintje aan het gemeentehuis van Zandhoven een ‘weggeefplein’: de troon van Sinterklaas zal er staan, en omdat Sinterklaas en zijn zwarte pieten veel te veel speelgoed hebben voorzien, is er genoeg voor alle kinderen uit groot Zandhoven.