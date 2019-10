Het is officieel: Burger King Zandhoven opent op 30 oktober Annelin Marien

03 oktober 2019

13u13 1 Zandhoven Vanaf 30 oktober kan je ook in Massenhoven ‘whoppers’ eten: de nieuwe Burger King opent dan namelijk officieel. Er worden tegen dan al 40 medewerkers gezocht, en waarschijnlijk wordt de opening in Halloweenstijl gevierd.

Waar vroeger de Aldi was, op de Liersebaan 190 in Massenhoven, opent nu heel binnenkort een nieuwe Burger King. “We voeren altijd eerst een studie uit om het potentieel van een toekomstig restaurant op een bepaalde locatie in te schatten.” vertelt Annelies Vantvelt van Burger Brands Belgium. “De locatie in Zandhoven was een erg mooie opportuniteit voor een gloednieuw restaurant: ze ligt dichtbij enkele grote verkeersassen (de E313 en de E34), beschikt over voldoende ruimte voor onze drive en is tegelijkertijd gemakkelijk bereikbaar vanuit het centrum van Zandhoven.”

Het gebouw zal openen in Pavilionstijl, de nieuwe standaard voor vrijstaande Burger Kingrestaurants wereldwijd. Dat design werd ontworpen door een architectenteam uit Miami, de bakermat van Burger King. Er zijn 114 zitplaatsen binnen en 32 op het terras, het restaurant omvat daarnaast ook een drive en een grote Play King-speelruimte. De opening staat gepland voor woensdag 30 oktober, en aangezien dat de vooravond van Halloween is, plant Burger King daarrond iets speciaals op te zetten.

Burger King Zandhoven zoekt voor de opening alvast 40 medewerkers (20 crewleden en 20 studenten). Kandidaten die geïnteresseerd zijn in een van deze jobs kunnen hun cv en motivatiebrief sturen naar BK.zandhoven@gmail.com.