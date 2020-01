Harten-Diefjes krijgt 3.000 euro subsidie om hondjes een tweede leven te geven Annelin Marien

09 januari 2020

17u56 0 Zandhoven Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) trekt 3.000 euro subsidies uit voor 156 erkende dierenasielen in Vlaanderen, en daarbij is ook Harten-Diefjes uit Zandhoven. De herplaatsingsdienst voor hondjes van Carine Verheyen geeft vooral oude hondjes een tweede kans, zonder kooien: “De hondjes zitten gewoon bij mij thuis, en hebben zo een mooie oude dag in afwachting van een nieuw baasje.”

Elk erkend asiel in Vlaanderen krijgt in 2020 een eenmalige subsidie van 3000 euro. Dat besliste Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), zodat de asielen hun werking verder kunnen professionaliseren en nog meer Vlamingen de weg naar het asiel vinden. Ook Harten-Diefjes uit Zandhoven van Carine Verheyen is zo’n erkend asiel, al pakt zij het als ‘herplaatsingsdienst’ iets kleinschaliger aan. Carine vangt hondjes thuis op of stuurt ze naar een opvanggezin, waar ze in huiselijke kring wachten op een nieuw baasje.

Dierenartskosten

“Mensen kunnen een hondje, waar ze om een bepaalde reden niet meer voor kunnen zorgen, naar Harten-Diefjes brengen”, vertelt Carine. “Vaak zijn dat oudere hondjes, met wel wat gebreken. Dan moet ik met zo’n hondje naar de dierenarts, om ervoor te zorgen dat ze volledig in orde zijn, maar dat kost veel geld. Soms moet de dierenarts heel hun gebit schoonmaken, of hebben ze een wonde aan hun oor. Die dierenartskosten kan ik niet allemaal doorrekenen aan de adoptant als het over een oud hondje gaat, want niemand wil 300 euro betalen voor een hondje dat misschien nog maar een halfjaar te leven heeft. Die 3.000 euro is dus heel welkom, want het is soms moeilijk om de rekeningen van de dierenarts te betalen.”

Er zou wel elke dag iemand met een hondje voor de deur kunnen staan. Carine Verheyen

Carine herplaatst zo’n drie hondjes per maand, “maar als ik zou willen, zou er elke dag wel iemand met een hond voor de deur staan. Omdat wij het zo kleinschalig aanpakken, kan dat natuurlijk niet, want ik wil de honden in een huiselijke sfeer onderbrengen.” Harten-Diefjes heeft naast de herplaatsingsdienst ook een hondenpension. “Baasje op hotel, hondje ook op hotel, zeg ik altijd”, lacht Carine. “Maar ook bij honden of katten die liever in hun vertrouwde omgeving blijven, komen we langs om hen thuis te verzorgen.”

Er zijn slechts twee voorwaarden verbonden aan de steun: de asielen moeten voor 30 april 2020 gebruik maken van het beheerprogramma Animal Shelter en het platform www.adopteereendier.be, waarop je dieren kan bekijken die ter adoptie staan. “Maar dat is al in orde”, vertelt Carine. “Hopelijk kunnen we deze subsidie snel ontvangen, maar er moet nog wel wat administratie in orde worden gebracht. Waarschijnlijk krijgen we het geld pas volgend jaar.”

Je kan Harten-Diefjes bereiken via 0484 41 02 59 of via info@harten-diefjes.be.