Hans Soetemans stopt als schepen Annelin Marien

04 juli 2019

15u24 0 Zandhoven Vanaf september stopt Hans Soetemans als schepen bij de gemeente Zandhoven. Jelle Lauwerys zal voorgedragen worden als vervanger. Zijn bevoegdheden waren het dagelijks beleid in Zandhoven, Autonoom Gemeentebedrijf, IT en Financiën.

Hans Soetemans, bij zijn aanstelling nog de jongste schepen van het land (hij was toen net geen 21 jaar), stopt zes jaar later als schepen. Hij kan zijn ambt als schepen niet langer combineren met zijn professionele carrière bij Deloitte. Als jongste schepen was hij het aanspreekpunt voor onder andere jongeren in de gemeente Zandhoven. Hans Soetemans blijft wel zetelen in de gemeenteraad van de gemeente.

De opvolger van Hans Soetemans wordt waarschijnlijk eveneens een jongeman, Jelle Lauwerys. 23 jaar is hij, op de gemeenteraad in september wordt hij voorgesteld als opvolger. Jelle haalde bij zijn eerste gemeenteraadsverkiezingen een erg goed resultaat (521 stemmen), en ook op de Vlaamse verkiezingen haalde hij een mooie 1755 stemmen.

Burgemeester Luc Van Hove: “De beslissing die Hans maakte is erg moedig en vraagt respect. Een schepenambt vraagt heel veel tijd, inzet en kennis. Schepen ben je 24 uur per dag en 7 dagen per week. Op alle mogelijke momenten van de dag staan we ter beschikking van onze inwoners, de vergadermomenten zijn tegenwoordig niet meer te tellen. Het is dus inderdaad een serieuze belasting op het beroepsleven én het privéleven. Uiteindelijk besturen we een KMO van ca. 150 werknemers en 13.000 klanten. We bedanken Hans voor het geleverde werk, maar hij is niet weg, we zullen zeker nog beroep op hem doen.”