Grote stropoppen vragen respect voor de boerenstiel Annelin Marien

20 augustus 2019

17u51 0 Zandhoven Bij ijsboerderij De Hoeve in de Cauwenberglei in Pulle staat sinds kort een metershoge boer met bollensjaal, helemaal van stro. De reuzenstropop staat er in het kader van de campagne #Boerentrots, om aandacht te vragen voor de zware boerenstiel.

Wie een ijsje gaat halen bij De Hoeve in Pulle, kan ook een reuzegrote stropop bewonderen in het veld voor de boerderij. Die staat er in het kader van #Boerentrots, een campagne om landbouw en boeren in een positief daglicht te zetten. Jef De Schutter (33) van De Hoeve is voorzitter van de Groene Kring provincie Antwerpen, een vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, en wil met de stropop aandacht vragen voor het harde beroep van de boeren.

“Wij boeren zijn trots op het werk dat we iedere dag met veel zorg doen, maar we krijgen daar jammer genoeg niet altijd evenveel voor terug.”, zegt Jef. “De prijzen die wij voor onze producten krijgen zijn soms ondermaats. We willen alleen een beetje respect voor ons dagelijkse werk, wat er wordt weleens vergeten dat we soms 7 op 7 en dag en nacht met onze boerderij bezig zijn. We doen dat heel graag, maar van passie alleen kan je geen boterhammen kopen.”

Het is de eerste keer dat #Boerentrots een campagne met stropoppen lanceert, en in totaal staan er over heel Vlaanderen wel 42 van die poppen. Ook aan de Pulsebaan in Pulderbos is er een metershoge boerin van stro te bezichtigen. “Augustus is historisch gezien de oogstmaand, en deze periode van ‘halfoogst’ heeft voor de boeren een symbolische betekenis gekregen. Daarom hebben we de poppen er niet toevallig in augustus gezet.”

Het plaatsen van de gigantische stropop was in ieder geval niet zo moeilijk. “Hij was in een kwartier gezet, met vier hooibalen op elkaar en kleine pakjes hooi als armen en voeten. Mijn schoonzus heeft de pop dan aangekleed, met een hoed, een courgette als mond en zonnebloemen als ogen.”