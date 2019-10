Grondonderzoek aan Liersebaan duurt langer dan verwacht AMK

14 oktober 2019

17u06 0 Zandhoven De werken aan de Liersebaan in Massenhoven liggen al sinds het bouwverlof stil, en lopen nu nog vertraging op. Begin november hoopt het Agentschap Wegen en Verkeer de resultaten van een grondonderzoek te weten, en daarna kan een nieuwe planning worden opgemaakt. De werken aan de nieuwe brug over het Albertkanaal liepen al vertraging op door problemen bij de Spaanse staalbouwer, maar de eerste onderdelen zouden eind oktober vertrekken richting Massenhoven.

Al sinds het bouwverlof liggen de werken aan de Liersebaan in de richting van Lier stil. Onstabiele grondlagen bemoeilijkten de bouw van een keermuur voor het nieuwe fietspad richting jaagpad. Er moest eerst een grondonderzoek worden uitgevoerd om de funderingstechniek te bepalen, maar omwille van de complexiteit van de situatie duurt dat onderzoek langer dan gepland. Begin november zouden de resultaten er moeten zijn, en kan er een nieuwe planning worden gemaakt. Ondertussen wordt wel verder gewerkt aan de autotunnel onder de toekomstige op- en afrit van de E313 richting Antwerpen. Mits gunstige werf- en weersomstandigheden zou die tunnel half november klaar moeten zijn. Daarna kan de aannemer starten met de effectieve aanleg van de nieuwe op- en afrit.

Ook over de brug over het Albertkanaal is er nieuws: de eerste onderdelen van de brug kunnen eind oktober vertrekken per boot richting de werf. Die werken liepen ook vertraging op door problemen bij de staalbouwer in Spanje, die het brugdek moet fabriceren. Vanaf maandag 21 oktober zal aannemer Besix op beide oevers alvast de bouwkranen opstellen. Vanaf dan wordt het jaagpad aan de rechteroever dan ook opnieuw afgesloten voor fietsers. Er kan dan geen fietsverkeer onder de brug passeren. Fietsers op de rechteroever volgen een korte omleiding via de Vaartstraat en de Kerkstraat. Het jaagpad aan de overzijde blijft ook afgesloten. Fietsers tussen Lier en Zandhoven volgen nog steeds een omleiding via de brug van Viersel. Deze omleidingen blijven gelden tot het einde van de werken.

Voor het gemotoriseerd verkeer verandert er niets. Op de Liersebaan kan verkeer in elke richting over één rijstrook rijden. Via tijdelijke rijstroken op de toekomstige carpoolparking is de op- en afrit richting Antwerpen maximaal bereikbaar.