Groene ruimte, of extra woningen in de Salvialaan? AMK

24 januari 2020

15u00 2 Zandhoven Gisteren is op de gemeenteraad in Zandhoven het wegtracé goedgekeurd zodat de weg vrij ligt om in de Salvialaan in Viersel een 15-tal nieuwe woningen te bouwen. Raadslid van Groen, Jordi De Vlam, vindt het jammer dat er weer wat groene ruimte verdwijnt, maar volgens schepen van Omgeving Steven Van Staeyen (CD&V) is dit noodzakelijk om nieuwe bewoners naar Viersel te trekken.

“In het kader van de bouwshift (of betonstop, red.) is het jammer dat er weer wat open ruimte zal verdwijnen om woongebied uit te breiden”, aldus Jordi De Vlam (Groen). “De vergunning wordt aangevraagd in een niet te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied. De wetgeving zegt, met name het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen net als het structuurplan van de gemeente Zandhoven zelf, dat je op deze plaats niet mag bouwen. De aanvrager omzeilt dit door de verkaveling te benoemen als ‘groepswoningbouw’: een achterpoortje in de wetgeving. Dat we toch zaken goedkeuren die niet overeenkomen met de noodzaak om minder open ruimte vol te bouwen, is jammer.”

Groen stemde dan ook tegen, maar was de enige van de gemeenteraad, dus werd het wegtracé goedgekeurd. Het vergunningsaanvraagdossier is al ingediend en het openbaar onderzoek is achter de rug, dus op dit moment zijn alle elementen aanwezig waarmee het schepencollege de vergunningsaanvraag kan goedkeuren.

Nieuwe inwoners

Schepen van Omgeving Steven Van Staeyen (CD&V) haalde hierop de nood aan om nieuwe inwoners naar Viersel te trekken. “Als we willen dat de school in Viersel nog kindjes heeft binnenkort, moeten we wel extra woningen gaan bouwen. In totaal gaat het om een 15-tal woonsten, en dat hebben we echt nodig in Viersel. Ik snap de reactie van Groen ook wel, en moest die aanvraag er komen waar er effectief open ruimte wordt aangesneden, zou ik ook ‘nee’ zeggen. Maar het gaat hier om de uitbreiding van bestaand woongebied, huizen die dus zouden aansluiten bij de bestaande huizen in de Salvialaan.” Het aanleggen van de nieuwe woningen is echter nog niet voor direct, want er moet eerst nog een vergunningsaanvraag goedgekeurd worden door de gemeenteraad.