Groene ondernemer uit Zandhoven roept bedrijven via video op om ecologische voetafdruk te verkleinen Annelin Marien

16 maart 2020

12u08 0 Zandhoven Bruno Van Orshoven is zaakvoerder van Vidi-Square uit Pulle, en de ondernemer heeft een groot hart voor de natuur. Hij liet namelijk een video maken waarin hij de eventsector aanspoort om de zeven traditionele p’s uit de marketing aan te vullen met een achtste p, die van planeet. In zijn vrije tijd runt hij vzw Oakland, waarmee hij al verschillende bossen aanplantte in de buurt.

Product, prijs, promotie, plaats, personeel, proces en ‘physical evidence’: de zeven p’s waar bedrijven rekening mee moeten houden. Bruno Van Orshoven vindt dat daar nog een achtste p bijhoort, die van planeet. Van Orshoven is zaakvoerder van Vidi-Square, een bedrijf in de audiovisuele sector, maar hij plantte ook al bossen aan in Pulle, Pulderbos, Oelegem en Waarloos met zijn vzw Oakland, in opdracht van Vidi-Square. Met zijn bedrijf maakte hij een filmpje om ook anderen aan te sporen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

CO2-uitstoot

“Ik vind de waarde van zélf handelen heel belangrijk”, aldus Van Orshoven. “Door bossen aan te planten, laten wij met Vidi-Square zien wat wij doen om onze uitstoot te verminderen. Wij proberen al zoveel mogelijk apparatuur te recycleren, maar de grootste vervuilende factor van Vidi-Square is ons transport. Vandaar dat we bossen aanplanten om dat zoveel mogelijk te compenseren.”

Met het filmpje wil Van Orshoven heel de sector motiveren om groener te denken. “Als we allemaal een kleine inspanning doen, komen we al heel ver. Je moet op de lange termijn durven denken, en investeren in je ecologische voetafdruk. Een kleine kmo kan dat ook, al is het maar één boom planten. Maar wat ik vooral hoop, is dat grote bedrijven het verhaal van CO2-compensatie opnemen in hun bedrijfsfilosofie.”