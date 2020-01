Gratis poëzievoorstelling ‘Vier seizoenen’ AMK

16 januari 2020

16u30 0 Zandhoven Van 30 januari tot 5 februari is het Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen, en dat wordt ook in Zandhoven gevierd. Op woensdag 5 februari is er namelijk een gratis poëzievoorstelling in de trouwzaal van het gemeentehuis in Zandhoven.

De poëzievoorstelling gaat over de vier seizoenen, en iedereen is welkom op deze gratis voorstelling. Starten gebeurt om 20 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis (Liersebaan 12, Zandhoven). Inschrijven is verplicht via de bibliotheek (03/484 54 45 of bibliotheek@zandhoven) of via de website van de gemeente.